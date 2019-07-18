18 июля Виктор Медведчук по приглашению Владимира Путина посетил Санкт-Петербург. Президент Российской Федерации провел встречу с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, в которой принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

Затем состоялась открытая часть встречи для прессы, во время которой Владимир Путин и Виктор Медведчук обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, двухстороннего диалога между странами, развития украинско-российского сотрудничества, а также торгово-экономических отношений.

В частности, Медведчук рассказал о презентации мирного плана в Европарламенте. Как отметил политик, это ознаменовало конец монополии «партии войны», господина Порошенко давать там информацию относительно ситуации в Украине. Депутаты Европарламента наконец-то услышали точку зрения другой части Украины.

Кроме того, Виктор Медведчук рассказал, как украинцы восприняли телефонные переговоры президентов РФ и Украины. «Обстоятельство, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемый Владимир Владимирович… Ваш телефонный разговор, который состоялся по инициативе президента Украины, Зеленского Владимира Александровича, он воспринят с вдохновением и с надеждой, еще раз подчеркиваю — с надеждой, очень многими людьми в Украине», — отметил политик.

Виктор Медведчук напомнил, что, согласно последним социологическим опросам, преимущественное большинство украинцев поддерживают прямой диалог Киева с Донецком, Луганском и Москвой. И именно эти переговоры многие рассматривают как эффективный инструмент урегулирования конфликта на Донбассе.

«По данным социсследований, 70% граждан Украины считают, что для вопросов мира, освобождения украинских граждан, находящихся в России, и, естественно, взаимного освобождения граждан России, находящихся в Украине, нужен прямой диалог, нужны прямые переговоры. Согласно соцопросам, 70% выступают за то, чтобы господин Зеленский вступил в переговоры с президентом РФ. А 55% выступают за то, чтобы господин Зеленский вступил в прямые переговоры с представителями Донецка и Луганска… Около 80% людей хотят мира, хотят прекращения боевых действий», — отметил Виктор Медведчук.

В свою очередь президент РФ поблагодарил Виктора Медведчука за усилия, связанные с освобождением удерживаемых лиц с обеих сторон. «…Хочу Вас поблагодарить за Ваши усилия на протяжении последних лет, усилия, связанные с освобождением удерживаемых лиц с обеих сторон. Думаю, что такая гуманитарная деятельность, она всегда приветствоваться будет всеми, потому что в ходе этой работы затрагиваются и решаются в позитивном ключе судьбы конкретных людей. Нет ничего важнее с точки зрения функционирования любых политических сил, если работа приводит к положительным результатам в судьбах конкретных людей, конкретных семей. И за это Вам, думаю, всегда люди скажут искренние слова благодарности».

После этого президент России Владимир Путин и Виктор Медведчук продолжили встречу в закрытом режиме.