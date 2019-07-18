Российский адвокат из группы защитников украинских военнопленных моряков Илья Новиков считает, что есть несколько вариантов их освобождения, сообщает «Обозреватель».

«Первый вариант был связан с выборами в Украине 21 июля и именем Виктора Медведчука. Правда, до 21 числа осталось пару дней и даже если ребят в пятницу или субботу освободят, то это вряд ли на что-то повлияет», – заявил Новиков.

Еще один вариант связан с пророссийским журналистом Кириллом Вышинским, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене. Российская сторона настаивает на его освобождении.

«В пятницу, 19 июля в Киеве состоится суд по продлению меры пресечения Вышинскому. И суд может принять какое-то компромиссное решение. В таком случае и по морякам может быть компромисс. Но прямого обмена не будет», – считает адвокат.

И третий вариант – это апелляция на решение российского суда по продлению меры пресечения морякам.

«Это заседание пройдет в Мосгорсуде, само по себе оно ничего не значит, мы это уже проходили много раз. Но в плане политики там тоже может быть принято какое-то решение. Например, дело могут прекратить или отправить ребят под залог. Причем такой, который позволит им спокойно уехать домой и забыть обо всем этом», – пояснил Новиков.

Как сообщал ForUm, 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем военнопленным украинским морякам.