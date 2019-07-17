Виктор Медведчук заявил, что перед депутатами будущей Верховной Рады стоит главная стратегическая задача — вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс. Об этом председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сказал в Страсбурге на брифинге после своего выступления в Европарламенте.

Медведчук отметил, что План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, который ранее уже обсуждался с представителями Донецка, Луганска и Москвы, сегодня был представлен в Европарламенте.

Это план разрушает монополию «партии войны» и дает понимание того, как можно установить мир в Украине. «Установить его можно только в результате переговоров, прямого диалога, диалога Киева с Донецком, с Луганском и с Москвой. Я об этом сегодня подробно рассказывал. Это детально изложено в Плане-концепции нашей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", и мы считаем, что он станет тем механизмом, который может решить и реализовать Минские соглашения. И сегодня эта информация сполна донесена до тех европарламентариев, которые этим интересуются, то есть, мне кажется, они услышали то, что что мир в Украине является реальным», — отметил Медведчук.

Кроме того, он заявил, что перед будущими парламентариями Украины стоит главная стратегическая задача — вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс. «Это не только предусмотрено нашим Планом-концепцией, это предусмотрено Минскими соглашениями, фундамент политической части Минских соглашений утвержден, я акцентирую внимание, резолюцией Совета Безопасности ООН и главами государств "нормандской четверки". Сказано о том, что необходимо принять изменения в Конституцию в отношении особого статуса. Мы предлагаем предоставить автономию Донбассу, и автономию в составе Украины. Это закон о выборах местных органов управления. Это закон об амнистии. И это введение в действие закона об особом статусе. Вот эти четыре правовых документа», — рассказал Медведчук.

Также политик сообщил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» предлагает пятый документ — закон о свободной экономической зоне для восстановления инфраструктуры региона Донбасс, который пострадал от боевых действий. «Вот эти законы должна принять Верховная Рада. Поэтому я акцентирую внимание, что здесь нужна не только политическая воля президента Украины, здесь еще нужна политическая воля парламента», — заявил он.

Медведчук отметил, что главной задачей власти является установление мира и прекращение боевых действий на Донбассе. Таково требование народа: 86% украинцев ждут этого от президента. «Я считаю, что ради мира парламентарии, депутаты будущей Верховной Рады, должны объединиться в вопросах принятия тех решений, тех законодательных актов, которые предусмотрены Минскими соглашениями, нашим мирным Планом-концепцией, для того, чтобы мир и прекращение боевых действий стали реальностью», — подчеркнул Медведчук.