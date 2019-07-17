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17 июля в Страсбурге на заседании Европарламента Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», презентовал мирный план — План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины.

«Это большая честь для меня — сегодня приветствовать господина Медведчука в Европарламенте», — заявил евродепутат Нейтан Гилл, добавив, что Медведчук — опытный политик, юрист по профессии, который использует свой опыт для участия в переговорах в Минске. «И вот этот человек рядом с нами, у которого есть достоинство и который является настоящим патриотом», — сказал Гилл.

Виктор Медведчук напомнил, что с 2014 года участвует в переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

«В первую очередь я хочу сказать, что План-концепция мирного урегулирования на Донбассе — это результат и в том числе моего личного опыта в вопросах ведения переговорного процесса, которым я занимаюсь с далекого уже сегодня мая 2014 года. Именно в мае 2014 года, когда начался конфликт на Донбассе, на востоке, после известных событий на Майдане в 2013-м, в конце и в начале 2014-го, после прихода новой, тогда еще временной власти в лице исполняющего обязанности президента Украины господина Турчинова, по его просьбе я несколько раз выезжал в Донецк и Луганск... И мы проводили переговоры, и я, и представители нашей партии, для того, чтобы миром тогда, на той ранней стадии, когда еще не было десятков тысяч жертв, закончить этот конфликт», — рассказал Медведчук.

В своем выступлении политик раскрыл подробности Плана-концепции урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, заявив, что главная задача — вернуть людей, а не территории.

«Мирный План-концепция, который я сегодня презентую и о котором я сегодня говорю, был разработан нашей партией, исходя из информации, которой мы обладаем, исходя из тех бесед, встреч и разговоров, которые проводились, в том числе и мной, с руководителями непризнанных республик в Донецке и Луганске, с представителями и руководством Российской Федерации. Наш План-концепция имеет несколько основополагающих основ, и фундаментом его является то, что поставлена главная стратегическая задача — это вернуть людей, а не территории», — заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По его словам, вернуть людей, которые проживают на неподконтрольной правительству Украины территории, можно, предоставив им те гарантии безопасности, те условия и возможности, при которых они могли бы поверить украинской власти.

«В нашем плане это называется вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс. Через сознание людей, через понимание того, что мы все должны жить в одной, единой стране. Так как сторонником территориальной целостности является и наша партия, мы, преследуя именно эти цели, благородные цели, предоставляем возможности людям, которые бы могли поверить в то, что их возвращение будет успешным и будет направленным на защиту их прав и свобод в нашей стране, в Украине, гражданами которой они являются и сегодня. Мы предложили механизм этого плана, это механизм прямого диалога и прямых переговоров. Этот механизм предусматривает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой», — раскрыл подробности Медведчук.

Также он отметил, что только за столом переговоров можно договориться о том, как принести мир на Донбасс и покончить с боевыми действиями. «Причем сделать это таким образом, чтобы это было гарантией невозвращения к такой ситуации в будущем», — уточнил политик.

Виктор Медведчук отметил, что сегодняшним выступлением перед депутатами Европарламента он хочет донести иную точку зрения: «Не точку зрения власти прошлой, которая занимала пассивную позицию в вопросах мира, а другую точку зрения, другой Украины, которая считает, что мир — это реальность, которая знает, как этот мир принести в Украину, как его достичь. И мы готовы реализовывать этот план для того, чтобы этот мир воцарился в Украине».

Как известно, во встрече с Виктором Медведчуком приняли участие депутаты Европарламента: Нейтан Гилл (Великобритания), Николас Бе (Франция), Максимилиан Крах (Германия), Андреа Бокскор (Венгрия), Луи Стедман-Брюс (Великобритания), Тьери Мариани (Франция), Радан Канев (Болгария), Хавьер Нарт (Испания), Татьяна Жданок (Латвия), Мирослав Радаковски (Словакия).
ForUm

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