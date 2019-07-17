Кремль и политические оппоненты не смирятся с уверенной победой партии президента Украины В. Зеленского «Слуга народа» на парламентских выборах, пишут «Версии» со ссылкой на From-ua.



Более того, политические оппоненты понимают, что в дальнейшем позиции Зеленского будут только усиливаться и времени «взять власть» практически не остается. Это же понимают и в Кремле. Поэтому сценарий дестабилизации ситуации в Украине будет ускорен.



Для достижения собственных целей российские сценаристы традиционно могут поиграть эмоциями украинцев на «зраде», несознательно или по сговору используя внутриукраинских ситуативных союзников.



Для активной фазы «зрады» вырисовывается как минимум две площадки. Первая – Верховная Рада Украины, где есть возможность разыграть «парламентский кризис», физически заблокировав ее работу. В этом заинтересована та часть народных избранников, для которых лишение депутатской неприкосновенности грозит арестом или даже тюремным наказанием по расследуемым в отношении их уголовным делам.



Вторая – новый «Майдан». Инициируемый патриотическими силами альтернативный парад ветеранов АТО может стать началом уличного движения. При правильной идеологической обработке «грядущим реваншем» могут быть созданы условия для «повалення злочинного режиму».



Последовательно будет продолжать работу в коалиции с российской информационной агрессией и медиапул Виктора Медведчука. После выборов он будет находиться в ситуации «за бортом», имея в самом лучше случае, и то не факт, пост вице-спикера и несколько парламентских комитетов.



В развернувшейся на украинском направлении борьбе «кремлевских башен» ГРУ против ФСБ и СВР, Медведчук значительно утратил позиции, после активизации Владислава Суркова на нормандском направлении. Он и здесь может остаться «за бортом», без статуса миротворца и освободителя военнопленных.



Очень немаловажно, что в случае дестабилизации нашей страны, РФ получает полный бонус с признанием Крыма, отменой санкции и возвратом ОРДЛО в Украину на российских условиях. Но если наша страна выстоит, то как судачат в околокремлевских и кремлевских кругах, в свете будущего «трансферта власти», ужесточения внутриполитической борьбы в РФ и фактического отсутствия ресурса на содержание оккупированных украинских территорий, в ближайшие год-два Москва может довольствоваться простым закрытием «украинского вопроса». Без своих условий.