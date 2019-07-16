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Своими заявлениями Святослав Вакарчук хочет углубить, расширить и закрепить внешнее управление США в Украине. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Внешнее управление в Украине углубить, расширить и закрепить. Такова позиция Вакарчука. Данный, с позволения сказать, политический деятель, стремясь выслужиться перед «вашингтонским обкомом», готов догнать и перегнать «Народный фронт». На фоне русофобских идей Вакарчука меркнет даже маккартизм по-бурбаковски и закон об «иностранных агентах» от «народнофронтовой» своры», — говорится в заявлении.

 В партии отметили, что тезисы Вакарчука: «Соединенные Штаты ввели так называемый акт Логана еще в 1799 году. Этот акт криминализировал любые сепаратные переговоры со странами в состоянии конфликта с США…» — лучше всего демонстрируют, что текст его заявления явно писали сценаристы шоу «Голос» из Госдепа.

«США сделали ставку на артистическое дарование с проамериканскими взглядами — политика без опыта, знаний и профессиональных качеств. Для них главное — иметь марионетку, чтобы диктовать Украине свою волю во всех вопросах — от внутренней до внешней политики. И патриотизма в словах и действиях у Вакарчука не больше, чем у Яценюка, Парубия и иже с ними. А потому судьбу партии «Голос» можно предсказать уже сегодня: она окажется на свалке истории еще быстрее, чем «Народный фронт», — подчеркнули в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

 
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