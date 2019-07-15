Украина и Россия могут провести новый обмен пленными в течение нескольких дней, если Киев проявит необходимую политическую волю. Об этом Виктор Медведчук, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил в интервью международному агентству новостей Reuters.

«64-летний Виктор Медведчук, главное лицо дружественной России оппозиции в Украине, заявил об этом перед парламентскими выборами в воскресенье, на которых, как показывают опросы, партия президента Владимира Зеленского победит, но может не набрать большинство. Партия Медведчука, скорее всего, займет второе место, но он исключил возможность создания коалиции с бывшим комиком Зеленским, заявив Reuters, что их идеологии слишком далеки друг от друга», — пишет агентство.

В интервью Медведчук отметил, обмен пленными может состояться в ближайшее время. «Это зависит от политической воли президента Украины г-на Зеленского. Если такая политическая воля будет, можно вести переговоры, и я утверждаю, что можно договориться, — сказал Медведчук про обмен пленными. — Я знаю мнение другой стороны (России) — можно договориться. И это можно сделать в течение нескольких дней».

Reuters отмечает, что слова Медведчука имеют вес благодаря его дружбе с Путиным и репутации посредника между Украиной и Россией — они разговаривали во время его недавнего визита в Москву на прошлой неделе.

Также Медведчук сообщил, что президент России Владимир Путин уважает Зеленского, но ожидает услышать его позицию по урегулированию конфликта на Донбассе. «Зеленский и Путин впервые разговаривали по телефону в прошлый четверг и обсуждали возможный обмен пленными… Зеленский предложил расширить переговоры, включив в них США и Великобританию. Медведчук назвал это нереальным и «предвыборным пиаром», хотя и сказал, что встреча Зеленского и Путина должна состояться как можно скорее», — пишет агентство.

Также Reuters напоминает, что Медведчук является высокопоставленной фигурой в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Кроме того, Медведчук добавил, что западные санкции против Москвы оказались непродуктивными. «Это означает, что нужно искать другой путь, это означает, что нужно сесть за стол переговоров», — подчеркнул политик.