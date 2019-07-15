Расширение Нормандского формата переговоров по Донбассу, с предложением которого выступил президент Украины Владимир Зеленский, не будет иметь успеха. Такое мнение высказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу НьюсВан.

«Диалог имени Зеленского (по поводу расширения нормандского формата) не имеет шансов на успех. Я могу это утверждать, так как знаю ситуацию внутри Нормандского формата и хорошо понимаю, что такое новые члены в лице Великобритании и Соединенных Штатов Америки, - сказал украинский политик. - До того, как высказывать такое предложение, господину Зеленскому надо было как минимум согласовать эти действия с нынешними членами Нормандского формата: Россией, Францией и Германией».

По его мнению, идея, озвученная главой государства – не более, чем отговорка, попытка уйти от решения серьезной проблемы и при этом сохранить лицо, не разочаровать электорат накануне парламентских выборов. «Это очередная отговорка, чтобы не испортить имидж партии «Слуга народа» накануне парламентских выборов. Не делать лишних заявлений, не делать лишних шагов, потому что они могут быть восприняты положительно в одной части страны и отрицательно - в другой, - уверен Медведчук. - Путь к миру лежит через прямые переговоры с Донецком, с Луганском, с Москвой. Вот это реальный путь к миру. И этот путь поддерживает большинство граждан нашей страны».

Идея привлечь новых посредников в Нормандский формат была критически воспринята и в Европе. Так, депутат Европарламента от Германии доктор Максимилиан Кра уверен, что Зеленский не адекватно оценивает ситуацию и свое влияние на нее.

«Думаю, украинцам нужно пристально следить за действиями президента. Он получил много доверия, но я не думаю, что он соберет весь мир за столом переговоров для разговора с Путиным. …Возможно, со временем он станет большим реалистом, - заявил евродепутат. - По-поему, лучше делать самому и как можно быстрее. Один на один, это же самый простой способ. Взять телефон, позвонить и договориться о времени».