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Политик Евгений Мураев стал марионеткой власти для того, чтобы своей политической партией отхватить часть голосов у реальной оппозиции. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический консультант Алексей Голобуцкий.

 «Смотрю на рейтинги и задаюсь вопросом: «А зачем вообще на выборы идет Оппоблок?» Их рейтинг сейчас болтается в районе статистической погрешности и очевидно, что они в новый парламент не заходят никаким боком.  Тем не менее, они упорно продолжают вести агитацию. Евгений Мураев, номер 1 в списке Оппоблока, не вылезает с эфиров вечерних политических ток-шоу. Зачем он это делает?  Ответ очень прост: Евгений Мураев с его «Оппоблоком» – практически официально стал «техническим кандидатом». Банальной «болванкой» с расчётом, что на знакомое и похожее название среагирует хотя бы каждый десятый избиратель «Оппозиционной платформы – За жизнь». Пусть ОПЗЖ сейчас активно наращивает рейтинг, который, по некоторым данным, уже поднялся до 14%. Ничего – если каждый 10-й промахнется и поставит галочку напротив «технического оппозиционера», задача Мураева будет выполнена», – считает эксперт.

Он отметил, что хотя бенефициар у действий Мураева, возможно, не один, но в первую очередь в этом заинтересована партия «Слуга народа», которой необходимо уменьшить отток избирателей к ОПЗЖ, как это происходит сейчас.

«Процесс активизировался после резкой смены риторики президента Зеленского по поводу мира в стране и отказа понижать тарифы. И здесь Мураева используют как марионетку, готовую стать таким «отвлекающим маневром». Делает он это, очевидно, не только за «спасибо», – отметил политолог.

Он также подчеркнул, что это не первая попытка ослабить позиции ОПЗЖ. Мураев еще осенью попытался развалить партию «За життя» своей попыткой выйти из партии и увести за собой людей.

«Выйдя из неё (партии «За життя», – ред.) и основав свою собственную политическую силу – «Наши» (которую потом успешно слил под Оппоблок). А сейчас вот ещё и подрабатывает у Зеленского. Мураев вообще любит быть «полезным человечком» у любой власти. В общем, Мураев успешно освоил «древнейшую профессию» и работает уже с удовольствием даже», – подытожил Голобуцкий.
ForUm

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