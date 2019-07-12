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Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на предложение президента Владимира Зеленского люстрировать всех должностных лиц 2014-2019 годов, учитывая выборные должности.

«В случае принятия нового закона о люстрации в украинской политике останутся, в основном, два человека – Зеленский и Медведчук. У кого-то есть сомнения, что будет дальше?» - написал он в Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">В разі ухвалення нового закону про люстрацію в українській політиці  залишаться, в основному, дві людини – Зеленський та Медведчук. 😃 У когось є сумніви, що буде далі?</p>&mdash; Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) <a href="https://twitter.com/PavloKlimkin/status/1149658597564960768?ref_src=twsrc%5Etfw">12 июля 2019 г.</a></blockquote>
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Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти. Предлагается люстрировать лиц, которые в период с 23 февраля 2014 го по 19 мая 2019 занимали должности президента Украины, председателя Верховной Рады, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

Послы стран «Большой семерки» (G7) раскритиковали эту инициативу.
ForUm

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