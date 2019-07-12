В итальянской прессе опубликовано много материалов о презентации фильма Игоря Лопатенка «Нерассказанная история Украины», где Оливер Стоун беседует с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

В частности, мессинская Gazzetta del Sud сообщает, что в Таормине в рамках 65-го кинофестиваля был представлен документальный фильм Игоря Лопатенка «Нерассказанная история Украины».

«Американский режиссер, обладатель премии Оскар за «Взвод» и «Рожденный 4 июля», принял участие в сицилийском ужине, организованном в Timeo Виктором и Оксаной Медведчук, в искристой и очень приватной тематической вечеринке, на которой среди приглашенных звезд присутствовал дизайнер Доменико Дольче, занятый в эти дни на показе мод в Агридженто», — пишет газета.

Также Gazzetta del Sud напоминает, что фильм «Украина в огне» был представлен на фестивале 2016 года. «Работа над «Нерассказанной историей Украины» продолжается, она будет завершена в августе, и одна глава будет отснята прямо в Таормине. Рассказчиком повествования выступает российский олигарх Виктором Медведчуком, лидер украинской оппозиционной партии, давший интервью Стоуну, который также брал интервью у Владимира Путина в Кремле», — говорится в материале.

Издание Giornale di Sicilia отмечает, что к фильму Лопатенко добавлена новая глава, которая посвящена интервью, проведенному Стоуном с Виктором Медведчуком, лидером украинской оппозиционной партии «За жизнь», а также с Владимиром Путиным.

Итальянский сайт Jonicareporter сообщает, что «Нерассказанная история Украины» рассказывает о событиях на Донбассе глазами тех, кто выступал против революции, в частности миллионов граждан, наиболее близких идеологически и культурно к России, в лице лидера оппозиционной партии «За жизнь» Виктора Медведчука.

«Кроме того, документальный фильм анализирует текущую политическую ситуацию в Украине и ее разрушительный потенциал для мировой безопасности. Главный рассказчик в документальном фильме — Виктор Медведчук, с длинным интервью, проведенным Оливером Стоуном, которое является общей темой. Он перемежается с архивными записями и другими выступлениями, в том числе с интервью Владимира Путина, которое также недавно взял Стоун в Кремле. В центре внимания украинский кризис, причины конфликта и возможные пути его разрешения. В зале присутствовали господин Медведчук с женой Оксаной Марченко, звездой украинского телевидения», — говорится в статье.

Сайт l´Urlo в свою очередь отмечает, что документальный фильм анализирует текущую политическую ситуацию в Украине и ее разрушительный потенциал для мировой безопасности.

Также о фильме написали еще ряд известных итальянских сайтов: Tempo Stretto, Gazzetta del Sud, Messinaweb.tv, Quotidianpost, Globusmagazine, Messina Today.