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Комментируя встречу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и сооснователями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с Украиной.

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе и от расширения «нормандского формата». Во-первых, этот «нормандский формат» и встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены — это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после формирования окончательного нового правительства и проведения выборов в парламенте страны. В-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса. Госпожа Тереза Мэй, например, насколько мне известно, через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра Великобритании. Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Непонятно. Она вообще согласна или нет?» — сказал президент РФ.

Также он отметил, что не знает, как на это реагирует американская администрация. «Как реагирует Германия, Франция. Это все вопросы, которые подлежат проработки. Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. Это тоже может быть интересно», — добавил Путин.

Напомним, 10 июля в московском офисе партии «Единая Россия» состоялась встреча премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и сооснователями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем. Стороны обсудили самые важные вопросы: восстановление мира в Украине, прямые поставки и снижение цены на газ, а также возможность наладить межпарламентский диалог.
ForUm

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