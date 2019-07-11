Не смотря на сопротивление властей и нападки радикалов, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» не прекратит переговоры с ОРДО и ОРЛО, будет дальше добиваться мира и освобождения людей, продолжит диалог с российской стороной в вопросе цены газа и экономического сотрудничества, а также не отказывается от идеи телемоста между Украиной и РФ. Об этом заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу «112 Украина»

«Телемост каналов, прямой диалог и прямые переговоры наша партия будет продолжать. Мы будем вступать в диалог с представителями Донецка и Луганска, независимо от угроз и возбуждения уголовных дел, - сказал он. - Мы это будем делать несмотря на угрозы национал-радикалов, несмотря на противоправные действия власти по отношению к нашим представителям. Этим они нас от прямых переговоров, от диалога не остановят».

По словам Виктора Медведчука, стратегическая задача их партии - мир на Донбассе, снижение цены на газ и всех коммунальных тарифов, изменение внешнеэкономического курса страны и улучшение экономической ситуации в Украине.

«Если не пробовать и ничего не делать, если не вступать в дискуссии и переговоры, то ничего не будет, – объясняет свою позицию политик. – Например, обмена и освобождений (удерживаемых на неподконтрольных территориях Донбасса – ред.) не было с декабря 2017-го, полтора года. Я несколько раз встречался с представителями Донецка и Луганска. … И мои переговоры привели к результату. Так может их надо продолжать? Вести дискуссии с Донецком и Луганском, вести дискуссии господину Зеленскому с господином Путиным, потому что мы знаем, что мир на Донбассе зависит от России. Договариваться, пытаться договориться, а не заниматься тем, что сегодня делает Зеленский, когда на каждой международной встрече ставит вопрос о сохранении антироссийских санкций».

Медведчук напомнил, что разработанный им план-концепция восстановления мира в Украине построен на Минских соглашениях. И «Оппозиционная платформа – За жизнь» продолжит его продвигать, в том числе и путем инициирования прямых переговоров с Донбассом.

«Если мы говорим о борьбе с тарифным геноцидом, то мы поехали и договорились о снижении стоимости газа. Если мы говорим об освобождении людей, то мы договорились и освободили четырех граждан Украины, которые вернулись в свои семьи. Это не слова – это конкретные дела, - отметил он. - И кто теперь может сомневаться в том, что мы и дальше этим будем заниматься? Нас ничто не остановит: ни радикалы, ни уголовные дела, ни угроза власти. Мы будем это делать. Потому что это не в наших просто интересах, это в интересах наших людей, это в интересах большинства украинцев».