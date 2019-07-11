Президент Владимир Зеленский в борьбе со своими политическими оппонентами в лице партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» использует самые грязные методы, уподобляясь при этом своему предшественнику Петру Порошенко. С таким заявлением выступил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук.

«Заявление президента Украины Владимира Зеленского: «Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение» ‒ говорит о том, что глава государства намерен использовать самые грязные методы в борьбе с партией «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» как своим основным политическим оппонентом, имеющим высочайшую поддержку общества», - сказано в его заявлении, размещенном на сайте партии.

По мнению господина Медведчука, подобные ложные обвинения со стороны главы государства — это не что иное, как инструмент борьбы за электорат. «Зеленский, хорошо осведомлен, что я не владею акциями или долями в телевизионных каналах Украины, а также в любом другом средстве массовой информации, - пишет он. – Цель президента и его команды очевидна ‒ заполучить всю полноту власти».

Более того, Медведчук обвинил Зеленского в мести за его принципиальную позицию по вопросу мира на Донбассе и путей его достижения. «Я, как председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» ‒ единственной реальной оппозиционной политсилы, расцениваю заявление президента Зеленского как месть за мою принципиальную позицию, направленную на установление мира и прекращение боевых действий на Востоке Украины, возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, освобождение удерживаемых лиц. Своим заявлением Владимир Зеленский показал, что стал на сторону национал-радикалов и вчерашнего противника, а ныне идейного вдохновителя и учителя – Петра Порошенко», - сказано в его заявлении.

При этом глава политсовета «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» напомнил, что основная цель их политсилы, поддерживаемой миллионами украинцев, ‒ восстановление мира в Украине, консолидация общества, восстановление экономики, прекращение тарифного геноцида и убийственных реформ в медицине и образовании.