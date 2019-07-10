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Президент Владимир Зеленский стремительно превращается в Порошенко-2, продолжая делить украинцев на два сорта. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Феерическое по своему запредельному цинизму заявление Офиса президента о том, что «монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустима во время войны», свидетельствует: президент Зеленский и его команда продолжают делить украинцев. Зеленский стремительно превращается в Порошенко-2, который в 2014-м начинал с риторики «Єдина країна — Единая страна», а закончил слоганами «Армія. Мова. Віра» и делил украинцев на два сорта — в зависимости того, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят, какой идеологии придерживаются», — говорится в заявлении.

В партии отметили, что Зеленскому не мешало бы знать, что в демократической стране допускается плюрализм мнений и взглядов. Кроме того, президенту стоило бы изучить и Конституцию Украины, которая гласит, что «никакая идеология не может признаваться государством как обязательная».

«Президенту и его команде, повторяющему ошибки режима Порошенко — Парубия стоит об этом помнить, чтобы не повторить печальную судьбу своих «папередників», — подчеркнули в «Оппозиционной платформе — За жизнь».
ForUm

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