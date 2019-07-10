Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев высоко оценил усилия Виктора Медведчука по освобождению удерживаемых лиц. Об этом он заявил во время встречи с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктором Медведчуком, сооснователями «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, представителем партии Тарасом Козаком. На встрече присутствовали полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, вице-спикер парламента Александр Жуков, а также член президиума Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

«Вот вы лично занимаетесь гуманитарной миссией, способствуете тому, чтобы вернуть граждан Украины. Мне кажется, что это в любом случае достойно похвалы», ‒ сказал Медведев, обращаясь к Медведчуку.

Премьер-министр РФ отметил, что вызывает удивление та реакция, которая зачастую появляется в украинском обществе на эту работу. «Это удивительно, люди здесь отодвигаются на второй план, а на передний план выдвигается, кто посредник, почему это не я делал, если это не я делал, то значит, это все плохо. Мне кажется, это странно, поскольку в таких гуманитарных вопросах на передний план должны быть выдвинуты интересы любого человека, даже одного человека, которого удалось, например, вернуть домой», ‒ сказал Медведев.

Также он подчеркнул, что считает работу Медведчука «весьма полезной деятельностью».

Напомним, 28 июня домой вернулись 4 украинцев, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

Виктор Медведчук занимается вопросом освобождения удерживаемых лиц с декабря 2014 года. При его участии были освобождены 489 человек. Среди освобожденных ‒ военные и гражданские лица, в том числе Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко.