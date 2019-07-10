10 июля в московском офисе партии «Единая Россия» состоялась встреча премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктором Медведчуком и сооснователями «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем. На встрече присутствовали полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, вице-спикер парламента Александр Жуков, а также член президиума Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

Стороны обсудили самые важные вопросы: восстановление мира в Украине, прямые поставки и снижение цены на газ, а также возможность наладить межпарламентский диалог.

Премьер-министр РФ заявил, что поддерживает намерение «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» восстановить межпартийный диалог. «Чего скрывать, практически политический диалог между российскими партиями и украинскими партиями свернут. Мы считаем, что это неправильно и всячески поддерживаем намерение "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь" этот диалог восстановить», ‒ сказал премьер РФ.

Он отметил, что диалог между партиями необходимо поддерживать в любом случае. «Для того чтобы он был устойчивым и носил системный характер, полагаю правильным подумать и о подготовке меморандума, чтобы между двумя партиями такие отношения развивались. Я думаю, что это будет на пользу делу», ‒ добавил Медведев.

В свою очередь Виктор Медведчук заявил, что вопрос о мире на Востоке Украины стоит во главе парламентской кампании в стране. Медведчук отметил, что без сотрудничества с Россией достичь мира на Донбассе невозможно: «Мы обсудили вопросы, которые являются актуальными для Украины. Это вопросы, связанные с мирным урегулированием, тем более присутствовал господин Грызлов, который в очередной раз поддержал мирный план-концепцию, которая была утверждена на съезде нашей партии. И он считает, что Минские соглашения – это план… это те механизмы, которые могут реализовать мир, принести этот мир и прекратить боевые действия».

Медведчук добавил, что в ходе встречи коснулись и экономических вопросов. «Мы также говорили по экономическим вопросам, которые составляют интерес для Украины. Мы вернулись к теме тарифов и цен на газ. Мы вернулись к отдельным вопросам, о которых расскажут сейчас коллеги. И попросили продолжить хотя бы пока в одностороннем порядке, отмену санкций, которые имеют место в отношении предприятий украинских. Мы, естественно, обсудили вопрос дальнейшего партийного сотрудничества. Согласовали меморандум, который будет подписан в ближайшее время между нашими партиями для того, чтобы этот диалог продолжился», ‒ отметил политик.

Медведчук выступил за налаживание межпартийных контактов с РФ: «Для того чтобы наши отношения, между РФ и Украиной, продолжались, мы должны менять ситуацию, мы должны менять содержание этих отношений. Мы должны двигаться к миру в Украине. И мы считаем, что такой диалог нам поможет».