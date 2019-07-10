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Виктор Медведчук заявил, что с каждым днем становится все очевидней, что президент Зеленский отдаляется от выполнения своих предвыборных обещаний. Об этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сказал в эфире телеканала NewsОne.

«Я абсолютно уверен, что в господине Зеленском, как в новом президенте, кто-то продолжает видеть Голобородько, кто-то Коломойского, а кто-то, к сожалению, Порошенко. И я здесь согласен с людьми, которые продолжают верить, что он может стать Голобородько. Я и сам хочу верить в то, что это произойдет, хотя у меня есть на этот счет огромные сомнения. По поводу Коломойского — я отношусь критически, но в отношении Порошенко — это просто неприемлемо, а ведь и риторика, и конкретные действия сегодня и в течении вот этого периода времени после инаугурации его, они свидетельствует о том, что он приближается в своей политике, как внешней, так и внутренней, именно к Порошенко. Тогда возникает вопрос: как же так могло произойти? И почему так произошло, что человеку, которому оказывали доверие, и в первую очередь, я подчеркиваю, жители Юго-Востока, 86-88% на Юго-Востоке, как же так, обманулись эти люди?» — отметил Медведчук.

По его словам, с каждым днем становится все очевидней, что Зеленский своими действиями отдаляется от выполнения предвыборных обещаний.  «Почему до сих пор за 50 дней не было пресс-конференции нового президента? Почему он не объяснил свою программу действий? Почему он не разъяснил, что его действия сегодня могут повлечь завтра определенные ожидания людей, которые от него чего-то ждут? Почему так происходит? Конечно же, есть объяснение. Это мое личное объяснение. Потому что у нас 21 июля выборы, и он не хочет навредить себе, и, если точно, своей партии, которая его поддерживает на этих выборах», — считает политик.

В то же время он отметил, что Зеленский несет ответственность за всю страну и нельзя пренебрегать интересами одной или другой ее части. «Нельзя выступать и рассказывать про то, что очень плохо, то, что может или мог состояться телемост между Россией и Украиной. Причем, не политиками, а простыми гражданами. Но при этом не вспомнить о том, что угрозы физической расправы звучали с вечера, когда прозвучал анонс, в отношение журналистов канала. Как же так? Где же реакция президента? Он же представляет творческий цех, журналистский. Он работал на канале. Он долгое время представлял и очень на высоком уровне творчество Украины. Как же сегодня он пытается рассказать, кто и как действует, почему канал проявляет такую инициативу, и не сказать о том, что он защитит журналистов, защитит канал? Потому что канал не совершил ничего противоправного», — подчеркнул председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

 Он добавил, что заявления и.о. главы СБУ и заявления генпрокурора Украины взяты с потолка. «Идет запугивание, как со стороны власти, так и со стороны национал-радикалов. И все это происходит в стране, которая провозгласила, что она правовая и демократическая. Как минимум, это провозгласила новая власть во главе с г-н Зеленским после того, как преступная власть, возглавляемая Порошенко, ушла в историю. И как же эта новая власть демонстрирует то, что сегодня происходит? Как она с этим борется? Да никак. Точно так же и в вопросах мира, тарифов, в создании нормальных условий, уровня благосостояния наших людей. Все, к сожалению, пока одинаково», — заявил Медведчук.
ForUm

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