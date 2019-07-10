24 июня 2019 года Соломенский районный суд г. Киева своим решением признал недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Виктора Медведчука информацию, содержащуюся в статье Григория Омельченко, которая была размещена на веб-сайте «Україна молода» в ноябре 2018 года. Об этом сообщили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Публикация цинично лживых, откровенно клеветнических заявлений о том, что Виктор Медведчук якобы «агент КДБ під псевдонімом "Соколовський"», на сайте издания, редактором которого является Михаил Дорошенко — соратник и советник такого политического недоразумения, как Виктор Ющенко, — более чем симптоматична. Особенно если учесть, что и автор статьи, и само издание «Україна молода» были еще до подачи искового заявления в суд уведомлены о том, что информация, приведенная в публикации, является ложью от первого до последнего слова. Об этом адвокат Виктора Медведчука Игорь Кириленко письменно проинформировал как издание «Україна молода», так и Григория Омельченко, указав на ряд судебных решений, в которых отмечается, что какая бы то ни была информация о сотрудничестве Виктора Медведчука с советскими правоохранительными органами и КГБ является недостоверной», — говорится в заявлении партии.

Отмечается, что и Григорий Омельченко, и издание «Україна молода» прекрасно осознавали, что, публикуя циничную ложь, дискредитирующую оппозиционного политика, наносят вред деловой репутации Виктора Медведчука. В частности, они были проинформированы о том, что еще 21 августа 2012 года Соломенским районным судом г. Киева было принято решение по делу № 2609/17868/12 по иску Виктора Медведчука, которое не только вступило в законную силу, но и было исполнено в полном объеме и которым была признана недостоверной следующая информация о Викторе Медведчуке: «...Утверждается, что Медведчук В. В. "стал информатором советских правоохранительных органов"». А также о том, что решением Печерского районного суда г. Киева от 25 мая 2018 года по делу №757/72583/17, которое вступило в законную силу в соответствии с постановлением Апелляционного суда г. Киева от 21 сентября 2018 года и которым была признана недостоверной следующая информация о Викторе Медведчуке: «...Он был завербован на том этапе, еще со студенческих лет. Был под покровительством КГБ на то время».

Кроме того, в решении Печерского районного суда г. Киева от 25 мая 2018 года по делу №757/72583/17 прямо указано, что утверждение якобы Виктор Медведчук «работал на Комитет государственной безопасности СССР» «является недостоверной, ложной информацией».

«Однако издание «Україна молода» отказалось размещать опровержение, вместо этого раздув медийный скандал и пиарясь на этой теме. Таким образом, Омельченко и так называемое патриотическое издание «Україна молода» приобщилось к выполнению политического заказа по дискредитации Виктора Медведчука. Это полностью соответствует риторике политиков, журналистов и «экспертов» из «оранжевой» команды «любих друзів», — заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

В партии подчеркнули, что за скандальными обвинениями в адрес Виктора Медведчука стоят представители «вашингтонского обкома» в Украине — те, кто отдал страну под внешнее управление Запада и довел до нищеты украинский народ.

«Именно эти политики и так называемые независимые СМИ на протяжении многих лет занимаются дискредитацией Виктора Медведчука как лидера оппозиции, способного вывести Украину из политического кризиса, вернуть мир, «сшить» страну. За противоправные действия, наносящие вред деловой репутации Виктора Медведчука, «Україна молода» понесет ответственность. Суд обязал издание опровергнуть недостоверную информацию, разместив на веб-сайте «Україна молода» резолютивную часть решения по данному делу», — подчеркнули в «Оппозиционной платформе — За жизнь».