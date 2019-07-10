Монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустима во время войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Борисполе, отвечая на вопрос о телеканале NewsOne, сообщили ForUm’у в пресс-служба Главы государства.

«Во время войны любые люди, у которых непроукраинские взгляды, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться», - сказал Зеленский.

Он отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.

«Никаких информационных монополий у нас не будет», - подчеркнул глава государства.

«Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение», - добавил Зеленский.

Напомним, 7 июля ведущий программы «Вести недели» на российском пропагандистском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить», который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что «сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция».

И.о. главы СБУ Иван Баканов призвал провести заседание Совета национальной безопасности и обороны с целью введения санкций к юрлицам, вещающим под логотипами «112 Украина» и «Newsone».

Позже телеканал сообщил об отмене телемарафона «Надо поговорить».