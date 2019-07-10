также в разделеПолитика
Президент хочет превратить Чернобыль «в точку роста новой Украины» 8
Медведчук: Зеленский своими действиями приближается к политике Порошенко 19
Медведчук об отмене телемоста Россия-Украина: Не получился этот — получится другой 15
Суд обязал издание «Україна молода» опровергнуть недостоверную информацию о Медведчуке 23
Зеленский поручил ввести систему учета древесины на лесхозах Минобороны 16
Кремль не ведет переговоры по освобождению украинских моряков 24
Назначен новый глава Киевской ОГА 47
Гройсман поручил Минфину найти деньги на парад 46
Путин обвинил Обаму в невыполнении договоренностей по Украине 115
Лавров – Зеленскому: Серьезные предложения через Facebook не делаются 52
Назван новый посол ЕС в Украине 30
Семочко и Беззубенко: сотрудников спецслужб подозревают в захвате госпредприятий 276
Парада на День Независимости не будет – деньги направят военным 47
Президент поручил улучшить доступ к мобильному интернету 28
Без «писем счастья» и «серых» схем: Зеленский подписал указ о таможне 72
Russland.news: Медведчук раскритиковал Зеленского за нежелание урегулировать конфликт на Донбассе 27
«Украина не готова»: В Кремле прокомментировали отмену скандального телемоста 37
Зеленский вернул Безсмертного в ТКГ 55

Монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустима во время войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Борисполе, отвечая на вопрос о телеканале NewsOne, сообщили ForUm’у в пресс-служба Главы государства.  

«Во время войны любые люди, у которых непроукраинские взгляды, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться», - сказал Зеленский.

Он отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.

«Никаких информационных монополий у нас не будет», - подчеркнул глава государства.

«Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение», - добавил Зеленский.

Напомним, 7 июля ведущий программы «Вести недели» на российском пропагандистском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить», который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что «сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция».

И.о. главы СБУ Иван Баканов призвал провести заседание Совета национальной безопасности и обороны с целью введения санкций к юрлицам, вещающим под логотипами «112 Украина» и «Newsone».

Позже телеканал сообщил об отмене телемарафона «Надо поговорить».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
67
Теги