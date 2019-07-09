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Виктор Медведчук раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его нежелание урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом сообщает сайт германской электронной газеты Russland.news.

«Председатель Политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал экс-президента Украины Петра Порошенко за его нежелание реализовать Минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе и подходы нового президента Владимира Зеленского к этой проблеме», — говорится в статье.

Напомним, ранее в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский за ложью в адрес Виктора Медведчука прячет отсутствие желания и политической воли для освобождения украинцев и установления мира на Донбассе.

 «У президента Порошенко не было политической воли для принятия архиважных решений, необходимых для проведения обмена по формуле «всех установленных на всех установленных». Судя по последним заявлениям, у президента Зеленского также нет ни политической воли, ни желания для этого», — заявили в партии.
ForUm

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