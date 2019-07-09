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Боевые действия на Донбассе будут продолжаться до тех пор, пока у Киева не появится политическая воля, чтобы закончить этот конфликт. Об этом председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил в эфире программы «Действующие лица» на телеканале «Россия-1».

«Я бы хотел, чтобы это произошло вчера или несколько лет тому назад, но, к сожалению, боевые действия пока продолжаются, и они будут продолжаться до тех пор, пока не появится политическая воля в Киеве для того, чтобы закончить этот конфликт. И у парламента киевского, который должен принять ряд законов, которые являются основой Минских соглашений», — считает политик.

Он отметил, что президенты Украины и России должны провести прямые переговоры, и именно Украина должна выступить инициатором таких переговоров. «Здесь не надо Медведчук или кто-то другой в качестве посредников. Вопрос заключается в том, что есть главы государств, сегодня РФ — это господин Путин, Украины — это господин Зеленский. И если есть такое желание, а, кстати, инициатива, я уверен и могу это аргументировать, должна исходить из украинской стороны. Потому что сегодня боевые действия и конфликт происходит на территории Украины», — отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс — это первоочередная задача главы государства. «Прекращение боевых действий — это задача Украины, он (Зеленский — ред.) должен это проявлять. Когда ему задают вопрос, вы будете вести переговоры с Россией, он говорит: нет. Более того, он готов встречаться с представителями России, с главой государства в рамках «нормандского формата». Но он до сих пор не знает о том, что «нормандский формат» может состояться тогда, когда будет принято решение в связи реализацией тех решений, которые были приняты раньше. Господин Зеленский продолжает жить в своем мире, и в своем мире, как он видит разрешение этой проблемы. Она сама не разрешиться», — заявил Медведчук.

Также он отметил, что не удивился тому, что команда Зеленского отстранила его от переговорного процесса по Донбассу. «Я понимал, что, видимо, новой власти нужны другие подходы, и она не будет связана какими-то устоями с тем, что было до этого. Но это вопрос как раз к власти, потому что если б она, скажем, отказалась от моих возможностей в переговорном процессе и реально занялась этими переговорами, тогда понятно. Но на сегодняшний день, вы же понимаете, что ничего нет, такие переговоры не ведутся. И сегодня господин Зеленский и его команда рассчитывают на кого? На западных партнеров, на то, что они будут усиливать санкции. И это вынудит, видимо, по его умозаключению и умозаключению его команды, Россию пойти на какие-то шаги по вопросу освобождения тех, кто находится на территории РФ. Ну, я всегда говорил о том, что подобные шаги являются контрпродуктивными», — подчеркнул Медведчук.
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