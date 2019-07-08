Россия и Украина в ближайшее время восстановят добрососедские отношения. Об этом в эфире программы «Действующие лица» на телеканале «Россия-1» заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Я сторонник восстановления экономических отношений с Россией. Я сторонник сегодня того, чтобы мы вернули рынки сбыта нашей продукции. Я сторонник того, что наши высокотехнологические отрасли могут работать только в кооперации, в сотрудничестве с РФ, со странами СНД, со странами Азиатского, Тихоокеанского региона. И не могут этого делать, к сожалению для Украины, со странами Евросоюза и в условиях зоны свободной торговли с ЕС, которая является пагубной и уничтожающей экономику Украины», — заявил политик.

Он сообщил, что политика взаимных санкций нанесла украинской экономике огромный ущерб. «Я думаю, что его сложно очень подсчитать. Украина, присоединившись к европейским санкциям, введенным против России, тем самым подвергла себя, свою и так неразвитую экономическую систему, на порог полного разрушения. Десятки тысяч предприятий закрыто. Люди выброшены на улицу. В поисках работы сегодня украинцы находятся по всему миру. Более того, контрсанкции, которые ввела РФ в отношении Украины, они фактически прекратили деятельность целых отраслей промышленности», — отметил Медведчук.

По его словам, в ЕС Украину никто не зовет и не ждет. «Уровень производительности труда в Украине в 4 раза меньше, чем в среднем по странам Евросоюза. Уровень технологий, применяемых в различных производственных процессах, в 7 раз меньше, чем в Украине. Мы вошли в зону свободной торговли, подписали ассоциацию, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и зону свободной торговли с ЕС. Эта зона свободной торговли фактически уничтожила нашу экономику. Страна стала нищей. Поэтому говорить о том, что наша экономика конкурентна или даже может быть конкурентной, — ну сегодня нельзя говорить даже о перспективе 10-15 лет, когда можно давать оценку. Потому что у нас упал ВВП на 32%, упал экспорт на 25% за эти годы. То есть, мы становимся хуже и хуже», — сообщил политик.

В то же время он отметил, что отношения между Россией и Украиной снова станут добрососедскими. «Я действительно в это верю, и я считаю, что это произойдет, и точно не в длинной какой-то перспективе, а в короткие сроки. И мне вспомнились слова господина Зеленского... Он сказал: что у нас общего? Господин Зеленский считает, у нас общего осталась только граница. Вот я категорически не могу с ним согласиться, потому что, может быть, у Зеленского и у его команды действительного общего осталась только одна граница. А у нас, украинцев и у россиян, осталась тысячелетняя совместная история. У нас, у украинцев и россиян, есть общая православная вера, общие славянские корни. И, наконец, нас объединяет общая победа в Великой Отечественной войне. И вот, если исходить из того, что я перечислил, то мы однозначно будем в ближайшее время дружественными и братскими странами. Людей наших поссорить нельзя, мы все равно будем дружить, мы все равно будем вместе», — заключил Медведчук.