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Фильм знаменитого режиссера Оливера Стоуна с участием Оксаны Марченко и Виктора Медведчука получил Гран-при на международном кинофестивале в Таормине, пишет в Facebook телеведущая Татьяна Чугаенко. 

«Нерассказанная история Украины» Оливера Стоуна. Очень жду его появления «на широком экране». На днях на международном кинофестивале в Сицилийском Таормине этот фильм получил Гран-при. «Домайданное» время, события зимы 2013-2014 годов, интервью с ключевыми игроками…», - кратко охарактеризовала фильм телеведущая. 

Татьяна Чугаенко подчеркивает, что одними из главных героев фильма являются Оксана Марченко и Виктор Медведчук. 

«Фильм поспособствует тому, чтобы люди убедились: нам нужен мир. И что война — это худшее, что может быть», — говорит Оксана Марченко. Она и Виктор Медведчук – одни из главных героев этой ленты», - рассказывает ведущая. 

Чугаенко акцентировала, что Оксана Марченко и Виктор Медведчук - «одни из тех, кто не просто выступает против войны, но и многое для этого делает». 
«Освобождение уже почти 500 украинских пленных, которое организовал Медведчук - только один из примеров», - приводит пример телеведущая. 

По словам Чугаенко, «Гран-при на международном кинофестивале однозначно привлекает внимание к происходящему в нашей стране». 

Телеведущая подчеркивает, что благодаря фильму Оливеру Стоуна аудитория стран Запада сможет услышать позицию Виктора Медведчука, который отстаивает путь мирного урегулирования для Украины.

«И благодаря фильму Оливера Стоуна западная аудитория услышит мнение людей, отстаивающих другой, мирный путь развития для Украины. А все вместе даёт надежду на то, что для нашей страны ещё не всё потеряно», - резюмировала телеведущая Татьяна Чугаенко.

Источник 
ForUm

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