«Нерассказанная история Украины» (Reveling Ukraine) – документальный фильм, который снял Оливер Стоун, всемирно известный американский режиссер, обладатель трех Оскаров.

В тандеме с Игорем Лопатенком, тоже американским режиссером, имеющим украинские корни, Оливер Стоун решил показать события, которые происходили в Украине с 2014 года, после так называемой Революции достоинства, совершенно под другим углом – через призму прошлого, когда экономика и уровень жизни граждан были на достаточно высоком уровне.

Сам режиссер на пресс-конференции перед допремьерным показом отметил, что в своей работе в первую очередь хотел рассказать правдивую историю о стране, где многие люди поверили обещаниям Запада о лучшей жизни в Евросоюзе, об их протестах и стремлениях, которые спустя пять лет оказались просто обманутыми.

Чтобы показать тесную связь между прошлым и настоящим, Оливер Стоун одним из героев фильма выбрал Виктора Медведчука, опытного, влиятельного политика.

«Украина процветала. Виктор Медведчук был тогда главой Администрации Президента при Леониде Кучме. И экономика тогда была перспективной, в партнерстве с Россией она была значительно сильнее, чем в партнерстве с ЕС», – так Оливер Стоун объяснил главные тезисы своей киноленты.

Виктор Медведчук, комментируя свое участие в картине, отметил что старался максимально объективно рассказать об особенностях украинской политики, которые были характерны в эти годы.

«Очень важно понять причины, проанализировать, чтобы исправить ситуацию и в будущем сделать так, чтобы Украина стала успешной страной», – отметил украинский политик.

Фильм «Нерассказанная история Украины» еще до показа вызвал огромный интерес, причем появились как сторонники, так и критики, особенно со стороны радикально настроенных украинских националистов. Тем не менее, награда на таком престижном международном кинофестивале (Taormina Film Fest считается одним из самых старейших в Италии) и заинтересованность телекомпаний со всего мира в его показе – лучшее доказательство того, что создателям фильма удалось донести до зрителя свои творческие идеи.

Получать награду на сцену с Игорем Лопатенком вышла Оксана Марченко, известная телеведущая, супруга Виктора Медведчука, которая стала одной из главных героинь киноленты.

«Надеюсь, что фильм, который снял Оливер, будет способствовать укреплению у людей ощущения, что нам в первую очередь нужен мир», –отметила Оксана Марченко.