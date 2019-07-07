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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ЦИК сообщили, что они рассмотрели заявления кандидатов в нардепы, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах в народные депутаты Украины.

«Комиссия отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты Украины. А именно: в порядке самовыдвижения – Ретивова И.А. – в ОВО № 50, Бабенко М.М. – в ОИО № 90, Глиняной Л.П. – в ОИО № 92, Бойко А.В. – в ОИО № 97, Костяка М.М. – в ОВО № 183; выдвинутых Политической партией «Оппозиционная платформа – За життя» – Подостройця К.А. – в ОВО № 135, Бальжик М.М. – в ОИО № 136, Граждана В.В. – в ОИО № 141, Шкаривского В.М. – в ОИО № 143; выдвинутых политической партией «Оппозиционный блок» – Тулюлюка А.В. – в ОИО № 204, Левковского Н.П. – в ОВО № 207», - заявили в ЦИК.

Также Комиссия внесла изменения в свое постановление о форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных избирательных округах. Они исключили из соответствующих приложений сведения об указанных кандидатах.

Напомним, 3 июля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности и Государственную пограничную службы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании на территории Украины Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.

В ГПУ заверили, что на запрос ЦИК предоставили исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине.
ForUm

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