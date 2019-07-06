5 июня 2019 года Оксана Марченко приняла участие в роскошном показе мод Dolce&Gabbana Alta Moda 2019, который состоялся г. Агридженто на Сицилии. Сопровождал ее муж, известный политик и бизнесмен Виктор Медведчук.

Теледива порадовала своих подписчиков в Instagram роскошными кадрами с мероприятия, рассказав также об удивительном месте его проведения.

Украинская красавица записала видео с уникального места – античного города Селинунт, основанного греками еще до нашей эры. Именно тут и состоялся показ известного на весь мир модного дома. «Первые постройки в Долине храмов относятся к древне греческому периоду, - рассказала Оксана Марченко. - Но, что самое интересное, что этот музей и парк прекрасно иллюстрируют богатство и культуру того периода».

«Это самый крупный археологический парк мира - около 1300 га. И он также был внесен в список ЮНЕСКО как мировое достояние. На протяжении многих лет в Долине храма проходит музыкальный фестиваль, а теперь это удивительное место ознаменовалось прекрасным показом от Мастера», - поведала она своим поклонникам. Храм Конкордии, где непосредственно проходило мероприятие, по наблюдению телеведущей, выполнен из уникального камня – днем он выглядит белоснежным, а вечером, в лучах заката приобретает незабываемый золотистый оттенок.

Оксана блистала в роскошном платье от Dolce & Gabbana из фотокниги модного дома. Другие приглашенные также были в нарядах этой пары известных дизайнеров.

В какой-то момент модный вечер среди завораживающей архитектуры Долины Храмов даже напомнил сказочный бал, торжественное, нереальной красоты мероприятие, которое уж совсем не ассоциировалось с современностью и высокотехнологичным 21 веком.

Гости тепло приветствовали VIP-гостью с Украины, покорившую сердца миллионов уже и далеко за пределами нашей страны.

«Кого можно было встретить здесь, Олимпе богов? В этом красивейшем месте. Кого? Только ее: роскошную, неповторимую Оксану Марченко, которую я не видел уже тысячу лет! - воскликнул приближающийся к ней певец Филип Киркоров. – Нереальная, невероятная Оксана Марченко. Ах, как красиво! Красивая! Можно я тебя поцелую?»

Показ Доменико Дольче и Стефано Габбана Alta Moda 2019 на холмах прекрасной Сицилии среди неповторимой природы и чудом сохранившихся храмов стал настоящим событием года в мире моды, а известная телеведущая и подруга Сефано Габбана Марченко выступила украшением этого вечера. Как, впрочем, и в прошлом году, в ходе показа Dolce&Gabbana Alta Moda 2018 в Итаии, когда фото Оксаны в шикарном, нереальной красоты красном платье именитых дизайнеров облетело страницы многих ведущих изданий мира.