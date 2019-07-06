Сегодня Украине необходимо продлить договор о прямых поставках газа из РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В частности, политик прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что с 1 января 2020 года, в случае непродления договора о транзите российского газа по территории Украины, «будет весело».

«В данном случае он (Миллер — ред.) просто отображал объективную истину того, что может ожидать нашу страну в случае непродолжения договора о прямых поставках газа и в случае непродления договора о транзите газа в Европу. Я думаю, что если это произойдет, а это может произойти исключительно по вине украинской власти, то будет весело не только Украине, но еще и Европе. Я думаю, этот сигнал был послан не просто власти сегодняшней, действующей в Украине, но еще и европейским властям, и европейским потребителям», — отметил Медведчук.

По его мнению, еще есть время исправить ту стратегическую ошибку, которую допустила прежняя власть во главе с Порошенко, и ту ошибку, которую допускает сегодня президент Зеленский и его команда.

«Сегодня необходимо продлить контракт о транзите или договориться о газотранспортном консорциуме между Россией, Украиной и операторами, газовыми операторами Евросоюза. Сегодня надо продлить договор о прямых поставках газа. Тогда эту проблему можно решить. И вот того веселья, в кавычках, о котором говорил Алексей Борисович можно будет избежать. В противном случае, если при этом политическая воля будет отсутствовать, нас, к сожалению, ждет действительно веселье, но это веселье со слезами на глазах», — подчеркнул Медведчук.