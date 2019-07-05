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В освобождении заложников государственные органы за последние годы продемонстрировали свою неэффективность, и сейчас пытаются дискредитировать тех, кто взял на себя их функции и освобождает пленников. Такое убеждение высказала Людмила Лактионова, мать украинского военнослужащего, который был освобожден в 2017 году.

"Мой сын, военнослужащий, Лактионов Александр Александрович, попал в плен и пробыл в плену год и 9 месяцев, пока их не освободили непосредственно под руководством Медведчука Виктора Владимировича. Низкий ему материнский мой поклон. Куда я только не обращалась, что мне не пришлось пережить, но благодаря только ему, он мне помог вернуть мне моего сына. Пусть работает, пусть возвращает наших детей домой», - сказала она.

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Как сообщалось, 28 июня в Украину вернулись четверо пленных. Договоренность об их освобождении была достигнута в Минске в ходе переговоров Виктора Медведчука с главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
ForUm

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