На международном фестивале исторического кино Taormina Film Fest, который сейчас проходит в Таормине, одном из самых известных сицилийских курортов, состоялся допремьерный показ документального фильма «Нерассказанная история Украины» (Revealing Ukraine), который еще до выхода привлек к себе особое внимание. Одними из первых увидели эту картину его главные герои – Виктор Медведчук, успешный украинский политик и его супруга Оксана Марченко, известная телеведущая.

На кинофестивале, а в этом году Taormina Film Fest отмечает уже свой 65-й юбилей и считается одним из наиболее значимых в мировой киноиндустрии, эта лента вызвала немалый интерес и обсуждалась еще задолго до показа. Во-первых, снял ее знаменитый Оливер Стоун, американский кинорежиссер, обладатель трех Оскаров, чьи картины практически всегда – значимое событие в мире кино. Режиссером также стал Игорь Лопатенюк, американец украинского происхождения, хорошо известный уже по предыдущей картине «Украина в огне».

А во-вторых, одним из героев этого фильма стал известный украинский политик Виктор Медведчук, глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь», личность, вызывающая в украинском обществе кардинально противоположные мнения – от восхищения до полного неприятия.

Сам Оливер Стоун на пресс-конференции перед началом показа рассказал, что эта кинолента – правдивая история о событиях последних лет в Украине, начиная с революции 2014 года.

«Протестанты, молодые люди, как и многие украинцы, были обмануты обещаниями Запада, что у них будет лучшая жизнь в Евросоюзе. И как мы увидели, за пять лет этого не произошло», – говорит Оливер Стоун.

Он отметил, что хотел показать в картине тесные связи между прошлым и настоящим. И не случайно выбрал одним из главных героев фильма Виктора Медведчука. Его он считает опытным политиком, который очень много делал и делает для развития своей страны.

«В тех интервью и комментариях, которые я давал господину Стоуну, отвечая на его вопросы, я постарался раскрыть те нюансы украинской политики и те особенности, которые были характерны за эти годы. Чтобы все, кто будет смотреть этот фильм и у нас в стране, и за рубежом, понимали, что происходит, с чем столкнулась сегодня Украина в эти годы, почему жизнь стала хуже, почему мы остаемся в условиях экономического, политического и гуманитарного кризиса. Очень важно понять причины, проанализировать, чтобы исправить ситуацию и в будущем сделать так, чтобы Украина стала успешной страной», – комментирует свое участие в фильме Виктор Медведчук.

Идея снова снять фильм об Украине появилась у Оливера Стоуна, когда он, погружаясь в историю всего происходящего, решил докопаться до истинных причин. Именно поэтому он привлекал в свой проект политиков, общественных деятелей, знаменитостей, которые помогли бы объективно оценить события.

«Когда я задавала Оливеру вопрос, почему вас интересует Украина, он отвечал, что это, наверное, потому, что он видит, как на нашей земле разгорается конфликт, который сегодня выходит за рамки какого-то одного государства. И поэтому как неравнодушный человек он объясняет в фильме, что значит этот конфликт сегодня. Им движет стремление донести правду. Правдоискательство – это то, чем занимается Оливер. Его невозможно склонить на чью-то сторону», – рассказывает Оксана Марченко. Она также отметила, что сначала Оливер пригласил ее прокомментировать какие-то вещи, связанные с супругом Виктором Медведчуком, но потом это переросло в двухстороннее сотрудничество.

Соглашаясь на этот проект, Оксана говорит, что в первую очередь хотела поддержать мужа.

«Для меня это важно, потому что он необыкновенный человек, который по-настоящему любит Украину. И мне очень хочется, чтобы у него и его команды получилось изменить что-то к лучшему, потому что происходящее сегодня не может радовать. Не может великая страна превращаться в совершенно аграрную провинцию. Украина всегда славилась своей индустрией, своими людьми, хочется, чтобы люди возвращались, не покидали страну. Мы должны сами понять, что же с нами произошло и как жить со всем этим дальше», – рассказала Оксана Марченко.

Фильмом «Нерассказанная история Украины» (Revealing Ukraine) интересуются многие телекомпании мира. В ближайшее время он будет транслироваться более чем 50 телекомпаниями – от США до Австралии.

А украинцы смогут увидеть этот фильм 13 июля в 21.00 на телеканале 112.