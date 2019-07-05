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28 июня 4 украинских пленных вернулись домой. Об их освобождении договорился Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщает китайское агентство «Синьхуа».

«В пятницу четверо украинских пленных были доставлены в минский аэропорт из восточной Украины представителями повстанцев Донецкой и Луганской областей для передачи в Киев, сообщает белорусский МИД. Представитель министерства Анатолий Глаз сообщил журналистам, что украинские пленные были переданы представителям Виктора Медведчука, наблюдателя со стороны украинского правительства по обмену пленными», — сообщает «Синьхуа».

Отметим, в результате договоренностей, достигнутых председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком с представителями ОРДО и ОРЛО, в одностороннем порядке освобождены 4 украинцев. В частности, освобождены Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

Виктор Медведчук сообщил, что продолжит заниматься вопросами освобождения удерживаемых лиц. «Я неоднократно заявлял, что мы будем заниматься и в дальнейшем освобождением тех, кто сегодня удерживается в Донецке и в Луганске. И мы, я имею в виду наша партия и я как ее представитель, будем заниматься в том числе», — заявил политик.

Напомним, Виктор Медведчук занимается вопросами обмена удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. За это время удалось вернуть из ДНР, ЛНР и РФ 489 украинцев. А всего с обеих сторон около 1000 человек.
ForUm

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