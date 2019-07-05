также в разделеОбщество
Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов 9
Это ваша «липецкая фабрика»: глава Госкино просит Зеленского отказаться от «Сватов» 13
ГосЧС хочет обесточить центральный офис Укрэнерго 20
ГПУ возобновила дело против Иванющенко и просит снова объявить его в розыск 21
Зеленский отправился на Донбасс 35
Зеленский назначил двоих замов главы СБУ 18
ГПУ просит суд арестовать имущество Ющенко 58
Штаб ООС: ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил в Станице Луганской 25
В МИД РФ допустили возвращение в Украину пленных моряков до решения «суда» 37
Аваков: В Украине рассекретят гособоронзаказ 16
Балух считает обмен единственным способом выйти живым из российской колонии 42
Польша ищет свидетелей «геноцида со стороны ОУН-УПА» 24
Арестован работник предприятия ОПК, 5 лет шпионивший на Россию 51
Штаб ООС: РФ увеличивает количество войск возле украинской границы 73
4 июля. Картина дня 24
Украины в Риме протестовали против визита Путина 210
Коболев рассказал, сколько дал денег на благотворительность 35
Нацсовет обжалует отмену штрафа для «Интера» 21

Удерживаемый в украинском СИЗО с 2015 года волонтер Игорь Кимаковский написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Оно было прочитано в телепрограмме «Время покажет» «Первого канала» ее ведущим Артемом Шейниным, сообщает Украина.ru.

«Руководство «ДНР» и «ЛНР», по просьбе Виктора Медведчука, в одностороннем порядке отпустило четырех граждан Украины, совершивших тяжелые преступления против «республик».

Проявило тем самым мудрость, благородство, великодушие и понимание проблем пленных. Стремление к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Люди были лишены свободы, общения с семьями, месяцами не видели солнца и были ограничены во многих общечеловеческих благах.

Спасибо!

Освобожденным желаю здоровья, найти счастье в общении с семьями и друзьями, в работе!

«Оппозиционной платформе — За жизнь» и Виктору Медведчуку желаю побед и плодотворной работы на благо народа Украины!

Мысленно жму Виктору Владимировичу руку за последовательность в вопросах освобождения украинцев, находящихся в плену. Достойные поступки достойного сына Украины!

Украинской власти есть чему поучиться на этом примере. Желаю ей и молодому президенту Владимиру Зеленскому побыстрее повзрослеть. Увидеть очевидное. Научиться договариваться и научиться служить народу и его интересам.

Владимир Александрович Зеленский — Ваш ход. Не пиар. А именно ход.

История ждёт от Вас того, что Вы обещали на инаугурации, в своей речи, — мира на Донбассе…

С уважением, Кимаковский Игорь».

6 июня 2015 года волонтер из Санкт-Петербурга Игорь Кимаковский ехал на своей машине по территории «ДНР» — из Дебальцево в Новоазовск. Из-за плохого знания местности он заехал на украинский блокпост, где был задержан пограничниками и передан СБУ.

Против него возбуждены дела сразу по шести статьям УК Украины. Его обвиняют в пособничестве терроризму, в посягательстве на территориальную целостность Украины, в незаконном пересечении границы, ведении агрессивной войны против Украины и в незаконном использовании оружия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги