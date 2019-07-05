Удерживаемый в украинском СИЗО с 2015 года волонтер Игорь Кимаковский написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Оно было прочитано в телепрограмме «Время покажет» «Первого канала» ее ведущим Артемом Шейниным, сообщает Украина.ru.

«Руководство «ДНР» и «ЛНР», по просьбе Виктора Медведчука, в одностороннем порядке отпустило четырех граждан Украины, совершивших тяжелые преступления против «республик».

Проявило тем самым мудрость, благородство, великодушие и понимание проблем пленных. Стремление к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Люди были лишены свободы, общения с семьями, месяцами не видели солнца и были ограничены во многих общечеловеческих благах.

Спасибо!

Освобожденным желаю здоровья, найти счастье в общении с семьями и друзьями, в работе!

«Оппозиционной платформе — За жизнь» и Виктору Медведчуку желаю побед и плодотворной работы на благо народа Украины!

Мысленно жму Виктору Владимировичу руку за последовательность в вопросах освобождения украинцев, находящихся в плену. Достойные поступки достойного сына Украины!

Украинской власти есть чему поучиться на этом примере. Желаю ей и молодому президенту Владимиру Зеленскому побыстрее повзрослеть. Увидеть очевидное. Научиться договариваться и научиться служить народу и его интересам.

Владимир Александрович Зеленский — Ваш ход. Не пиар. А именно ход.

История ждёт от Вас того, что Вы обещали на инаугурации, в своей речи, — мира на Донбассе…

С уважением, Кимаковский Игорь».

6 июня 2015 года волонтер из Санкт-Петербурга Игорь Кимаковский ехал на своей машине по территории «ДНР» — из Дебальцево в Новоазовск. Из-за плохого знания местности он заехал на украинский блокпост, где был задержан пограничниками и передан СБУ.

Против него возбуждены дела сразу по шести статьям УК Украины. Его обвиняют в пособничестве терроризму, в посягательстве на территориальную целостность Украины, в незаконном пересечении границы, ведении агрессивной войны против Украины и в незаконном использовании оружия.