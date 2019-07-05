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Оскароносный режиссер Оливер Стоун представит на фестивале в Таормине фильм «Нерассказанная история Украины» (Revealing Ukraine).

В фильме Стоун ставил своей целью проследить историю Украины, начиная с распада СССР и обретения страной независимости, до наших дней. Режиссер старался ответить на вопрос, как страна, обладающая всеми ресурсами для успеха, пришла к кредитам и стагнации, проследить конфликт на востоке Украины, разобраться в отношениях нашей страны с РФ.

Также режиссер высказал опасение, что Украина может стать плацдармом для новой войны в противостоянии НАТО и России.

Во время съемок фильма Стоун взял интервью у президента РФ Владимира Путина, главы политсовета «Оппозиционной партии – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, украинской телеведущей Оксаны Марченко, различных политологов и экспертов.

Так, в интервью Стоуну Путин заявил, что считает сближение Украины и России неизбежным. Кроме того, Виктор Медведчук рассказал о своих спорах с Путиным. Американские эксперты рассказали о скандале с вмешательством Украины в выборы в США.

Посмотреть фильм можно будет 13 июля на телеканале 112 Украина.
ForUm

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