Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «Россия-1» дал комментарий о новом фильме Оливера Стоуна об Украине.

Отметим, американский сценарист и оскароносный режиссер Оливер Стоун в рамках 65-го кинофестиваля в Таормине представил документальный фильм о конфликте на Донбассе. В фильме он, в частности, берет интервью у Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

«Да, действительно, мы с господином Стоуном неоднократно общались по вопросам мира, по вопросам прекращения боевых действий. И я могу сказать, что это человек, который имеет огромный опыт в вопросах того, что собой представляет мир, и как это важно, чтобы любая война заканчивалась миром, потому что он сам лично участник Вьетнамской войны, он обладатель трех «Оскаров». Это человек, который известен в мире мировой документальный журналистики, и он снимал фильм «Украина в огне». Сейчас он снял фильм, который называется «Нерассказанная история об Украине». Это то, что произошло после 2014 года фактически по сегодняшний день», — рассказал Медведчук.

Он уточнил, что фильм Стоуна — это важная хронология событий, комментарии, объяснения того, что происходит, в каком состоянии сегодня Украина, в каком состоянии общество, почему продолжает оставаться внешнее управление США, которое было введено в 2014 году.

«Как влияет Сорос и его структуры на построение общественной жизни в стране. Кто вмешивается в то, чтобы, к сожалению, боевые действия продолжались. Я думаю, что этот фильм будет показателен в плане того, насколько важен мир, насколько это принципиально, и стратегическая сегодня задача, которая должна быть решена. Решена для Украины, решена для украинского Донбасса, для всей нашей страны и для наших граждан», — подчеркнул Медведчук.