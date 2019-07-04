Громкий скандал между президентом Украины и министром иностранных дел засвидетельствовал не только отсутствие коммуникации между главой государства и внешнеполитическим ведомством, но и катастрофическую профнепригодность представителей МИД. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Напомним, конфликт между президентом Украины и главой МИД Украины возник из-за ноты МИД РФ от 25 июня, в которой говорится: «Украинской Стороне предлагается предоставить в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии».

«То есть РФ заявила о своей готовности освободить моряков и вернуть их домой, к их семьям. Вместо спекуляций со стороны президента и министра и их пиар-заявлений необходимо ответить на ключевой вопрос: что делать дальше? Важно то, что за разгромной критикой господина Зеленского в адрес Климкина по поводу несогласования с ним дипломатической ноты не последовало никаких конструктивных действий со стороны главы государства», — говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что возникла патовая ситуация: есть отказ МИД Украины от возвращения моряков домой, есть заявление МИД РФ о том, что «если украинская позиция будет пересмотрена, они должны будут прислать новый ответ», и есть бездействие лично президента Зеленского.

«То есть президента Зеленского возмутило то, что без его ведома МИД Украины отказал в освобождении моряков, но его абсолютно не возмущает, что моряки продолжают находиться под арестом, и он ничего не сделал для их освобождения. И это при том, что родные и близкие моряков, зная о решении Международного трибунала по морскому праву, возлагают надежды на то, что глава государства сделает все для их скорейшего возвращения», — заявили в партии.

«Это право родных и близких моряков — требовать от президента решительных и взвешенных шагов. И это обязанность главы государства — сделать все для освобождения украинских граждан», — добавили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».