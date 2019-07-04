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Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик поприветствовал освобождение четырех украинцев, которое стало возможным благодаря переговорам, которые провел Виктор Медведчук. Таким образом, позиция Сайдика, противоположна позиции президента Украины Владимира Зеленского, который ранее подверг критике деятельность Виктора Медведчука.

В частности, Сайдик отметил, что важны любые прозрачные шаги по освобождению удерживаемых лиц. «Я приветствую любые прозрачные усилия сторон, направленные на возвращение удерживаемых лиц, как это предусмотрено Минскими соглашениями», — сказал Сайдик.

Он добавил, что искренне рад освобождению четырех военных на минувшей неделе.

Напомним, Виктор Медведчук занимается вопросами обмена удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. За это время удалось вернуть из ДНР, ЛНР и РФ 489 украинцев. А всего с обеих сторон около 1000 человек. В частности, в результате договоренностей, достигнутых председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком с представителями ОРДО и ОРЛО, 28 июня в одностороннем порядке были освобождены 4 украинцев. В частности, освобождены Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.
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