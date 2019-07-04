Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы поблагодарить главу политсовета партии «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» Виктора Медведчука за освобождение четырех украинских пленных. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Владимир Макаровский. «Виктора Медведчука можно любить, можно не любить, но это в любом случае эмоции. А факты таковы, что сегодня только он ведет эффективные, результативные переговоры по освобождению наших пленных», – написал Макаровский.

Он подчеркнул, что не президенту, не Министерству иностранных дел, а именно Медведчуку удалось освободить пленных.

«И тот факт, что именно Медведчук на прошлой неделе впервые за полтора года освободил пленных украинцев (причем, сразу четырех!) говорит о том, что он как минимум не боится брать на себя ответственность и добивается результата в столь сложных вопросах. Медведчук! Не президент Зеленский, не наш МИД – они никак не продвинулись, пальцем не пошевелили в деле освобождения украинских граждан. А именно тот самый Медведчук, которого многие считают неоднозначной фигурой», – отметил эксперт.

Он напомнил, что обвинение в адрес Медведчука – якобы он вспоминает о пленных только перед выборами – надуманы, так как он с начала конфликта освободил более 400 украинцев.

«Кстати, о Зеленском. Его раздраженная реакция на освобождение четырех украинцев удивила реально всех. Как и обвинение в адрес Медведчука, что он якобы вспоминает о пленных только перед выборами. Ведь вся страна знает, что Медведчук освободил более 400 человек начиная с 2014 года. И, по-хорошему, Зеленскому стоило бы поблагодарить Медведчука, а не публично психовать из-за него. Возникает вопрос: так кто тут более «неоднозначная фигура»?» – резюмировал Владимир Макаровский.