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Сайт польского канала «Белсат», который вещает на Беларусь, сообщает, что об освобождении трех военных и одного мирного жителя договаривался с властями непризнанных «ДНР» и «ЛНР» украинский политик Виктор Медведчук.

«В Минске состоялись успешные переговоры о передаче солдат. Военнопленных, которых доставили в столицу Беларуси самолетом из Ростова-на-Дону, перевели к Виктору Медведчуку, который провел с ними пресс-конференцию. Он подтвердил, что его переговоры проходили без ведома президента Владимира Зеленского. Политик, известный своими пророссийскими взглядами, который поддерживал неофициальные контакты с Кремлем, вскоре после вступления в должность нового президента Украины лишился возможности осуществлять обмен пленными», — сообщает «Белсат».

Комментируя этот факт, Медведчук заявил, что это не помешает ему заняться этим вопросом. «Позиция Киева вовсе не направлена ​​на обмен всех согласованных. Зеленский не стремится к мирному урегулированию ситуации на Донбассе», — сказал он.

«Последний обмен заключенными, осуществленный также через Медведчука, состоялся в конце 2017 года. Как сообщают СМИ, сам Зеленский часто заявлял, что ведет переговоры об освобождении солдат, но пока он не достиг никаких успехов в этой области. В отличие от Медведчука, чья партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» является главным конкурентом президентской группы «Слуга народа». В настоящее время они борются за голоса избирателей юго-востока Украины на предстоящих парламентских выборах», — говорится в статье.

Позже «Белсат» уточнил, что четверо украинцев, которые были переданы Виктору Медведчуку в Минске, уже находятся в Киеве. «Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов и Дмитрий Великий приземлились в киевском аэропорту Жуляны. Они были освобождены благодаря усилиям оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Медведчук, нынешний лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», руководил администрацией главы украинского государства президента Леонида Кучмы, который возглавлял страну с 1994 по 2005 год», — уточняет издание.

«Белсат» напомнил, что в переговорах об обмене пленными Медведчук участвовал с самого начала. Он делал это с ведома тогдашнего президента Петра Порошенко, но 24 мая администрация нового президента Украины Владимира Зеленского заявила, что Медведчук больше не будет посредником в этих переговорах.

«Хотя Медведчук больше не имеет права вести переговоры, ему удалось освободить четырех заключенных», — говорится в материале.
ForUm

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