Весь мир с таким вниманием ждет результата переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, потому «что от этих переговоров зависит судьба не только России и Америки, но и судьба других стран мира», пишет на сайте «Корреспондент» политолог-международник Василий Вакаров.

Вакаров отмечает, что в работе по формированию повестки дня для переговоров Путина и Трампа участвовали высшие политики и чиновники.

«Повестку переговоров Путина и Трампа формировали разные люди. Например, 24-25 июня в Иерусалиме прошли несколько раундов переговоров главы Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Патрушев и Болтон при участии главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата обсуждали, в первую очередь, ситуацию в Сирии, а также проблематику отношений между Израилем и Ираном», - написал он.

С украинской стороны, пишет Вакаров, повестку переговоров Путина и Трампа формировал, в том числе, Виктор Медведчук.

«А кто формирует повестку дня со стороны Украины? Так выглядит, что повестку переговоров формирует Виктор Медведчук», - написал политолог.

Василий Вакаров напоминает, что накануне встречи Путина и Трампа Виктор Медведчук договорился об освобождении 4 человек из плена на Донбассе.

«27 июня украинский политик договорился с главами непризнанных «ДНР» и «ЛНР» об освобождении 4 человек из плена на Донбассе. Трое военнослужащих и один гражданский вернутся домой в пятницу, 28 июня, их передадут украинской стороне под гарантии Медведчука в Минске», - анонсировал политолог.

Поэтому, поясняет Вакаров, благодаря Медведчуку в повестке переговоров Путина и Трампа появился пункт о судьбе «Минских соглашений».

«И такой жест доброй воли со стороны непризнанных республик Донбасса – это приглашение для официального Киева восстановить обмен пленными. А так как обмен пленными – это шестой пункт «Комплекса мер» - то благодаря Медведчуку в повестке переговоров Трампа и Путина появляется судьба «Минских соглашений», - приходит к выводу политолог-международник Василий Вакаров.