Украинский политик Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко, известной телеведущей, встретились на закрытой коктейльной вечеринке с Николь Кидман.

Мировая кинозвезда стала почетным приглашенным гостем Международного исторического кинофестиваля Taormina Film Fest, который открылся первого июня в курортном городке Таормин на Сицилии.

Перед вечеринкой Оксана Марченко опубликовала в Instagram снимок своего наряда и анонсировала вечеринку: «Друзья, сегодня второй день кинофестиваля в Таормине. Он проходит под знаком голливудской звезды Николь Кидман, она специально прилетела на вручение награды «Золотой телец». Здесь принято устраивать вечеринки. Сегодня коктейль устроила Николь, куда мы и идем сейчас. Обещают экслузив чуть позже. Хорошего вечера».

Подписчики Оксаны Марченко тут же не поскупились на похвалу: «Думаю, вы затмили красотой Николь! Роскошно!»

Американская звезда, получив премию Taormina Arte Award (ранее ею были удостоены Рассел Кроу, Хью Грант и Колин Фаррел) призналась в любви к своей профессии и заметила, что во многом это благодаря именно итальянскому кино.

Привычные уже для звезды красная дорожка, награждения и встречи с прессой органично дополнила неформальная вечеринка, на которой Виктор Медведчук подарил киноактрисе роскошный букет цветов.