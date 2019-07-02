Кандидат политических наук и блогер Михаил Басараб пишет в Facebook, что украинцы ожидают от президента Зеленского прекращения войны на Донбассе и снижения тарифов. И если Зеленский неспособен решить эти задачи, то Виктор Медведчук договорится обо всем самостоятельно.

«Все смотрят на рейтинги партий. А на самом деле более интересными являются другие показатели. Смотрим, чего хотят избиратели от Президента Зеленского. Это прекращение огня на Донбассе и снижение тарифов. Речь идет, в первую очередь, о цене на газ», - написал он в социальной сети.

Басараб акцентирует, что «львиная доля избирателей Зеленского ожидает от него кардинальных изменений на протяжении полугода. Об этом нам также говорила социология».

Михаил Басараб поясняет, что глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук уже договорился в Москве о скидке на российский газ, а также является автором мирного плана для Донбасса.

«И что у нас получается? Медведчук с Бойко уже договорились в Москве о «более низких ценах на российский газ». Тот самый Медведчук имеет рецепт «прекращения огня». Едет он к Путину и все решается за пять минут», - написал блогер.

Басараб уверен, что Медведчук спокойно договорится о мире и скидке на газ даже без участия президента Зеленского.

«Где в этой комбинации Зеленский? Сбоку», - иронизирует блогер.

«Численность фракции «Слуга народа» в следующем созыве парламента будет иметь второстепенное значение. О мире и газе договорятся с Зеленским или без него», - прогнозирует блогер.

«Народ мира и дешевого газа просил? Получите. Что будет с Зеленским? Либо он послушно освятит действия Медведчука, либо же народ не поймет, для чего было все это шоу Голобородько», - резюмировал кандидат политических наук Михаил Басараб.