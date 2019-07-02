Одно из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press опубликовало материал об освобождении четырех украинцев, которое стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым Виктором Медведчуком с представителями ОРДО и ОРЛО.

«Пятничное освобождение пленных было организовано Виктором Медведчуком, украинским олигархом, имеющим тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Выступая в минском аэропорту, Медведчук обвинил украинское правительство в том, что оно не сделало достаточно для поощрения такого обмена», — говорится в публикации.

В то же время, пишет издание, украинский президент Владимир Зеленский отклонил посреднические усилия Медведчука как предвыборную агитацию.

Этот текст был также опубликован в ведущих изданиях США The Washington Post, The New York Times, U.S. News, The San Francisco Chronicle, АВС, канадской «Торонто Стар», британской Daily Mail и на ведущем международном интернет-портале Yahoo. Также этот материал был опубликован множеством сайтов американских провинциальных газет и телерадиокомпаний.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев — Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева и Максима Горяинова.