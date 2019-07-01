В Украине продолжают действовать преступные коррупционные схемы «Роттердам+» и «Дюссельдорф+», а новая власть борется с коррупцией в энергосфере только на словах. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«1 июля в Украине стартовал рынок электроэнергии. «Рынок электрической энергии запустился!» — пафосно отрапортовал вице-премьер-министр Украины. И поздравил команду «реформаторов»: ГП «Оператор рынка», НЭК «Укрэнерго», «Ощадбанк», Андрея Пышного и Игоря Насалика — «с удачным внедрением важной для Украины реформы». Однако за очередную «реформу» власти опять сполна заплатит народ. За так называемой либерализацией рынка электроэнергии кроется драконовское ограбление украинцев. Иначе и не может быть в стране, где 76% производства электроэнергии приходится только на двух монополистов: «Энергоатом» (55%) и ДТЭК (21%), — сообщили в партии.

По оценкам экспертов, эта «реформа» может обернуться подорожанием электроэнергии от 30% до 300%. И это при том, что за годы управления страной правительствами Яценюка и Гройсмана тариф на электроэнергию для населения Украины вырос на 221%, или в 3,2 раза — с 0,28 до 0,90 грн/кВт*ч на месяц.

«Рассказы о том, что власть думает прежде всего о социальной защите граждан, поэтому повышение не будет столь болезненным, звучат как насмешка. Повышение уровня минимальной пенсии с 1 июля на 67 грн, а прожиточного минимума на 83 грн — это издевательство над доведенными до нищеты гражданами. Кроме того, в Украине продолжают действовать преступные коррупционные схемы «Роттердам+» и «Дюссельдорф+». Новая власть, как, впрочем, и режим Порошенко, с коррупцией в энергосфере борется только на словах», — заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

При этом в партии отметили, что средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, снизилась более чем на $100 — с $317,9 (в январе 2019-го) до $215,2 за тыс. куб. м (в мае 2019-го), однако «щедрый» подарок с барского плеча народу больше похож на подачку. С середины июня цена на газ для населения Украины снизилась на 11,4% в среднем по стране — с 8800 грн до 7800 грн за тыс. кубометров.

«Новая власть продолжает грабить народ, как это делал режим Порошенко. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет: стоимость газа для населения не должна превышать 3800‒4000 грн. Мы предложили реальный механизм по снижению тарифов, главные условия которого — отказ от коррупционной схемы «Дюссельдорф+» и прямые закупки газа в РФ», — говорится в заявлении.

При этом в партии добавили, что новая власть не намерена отказываться от преступных афер «папередников» — в этом не заинтересованы ни президент Зеленский, ни его команда. «Зеленский и его команда, которые пришли к власти, критикуя Порошенко за антинародную, антисоциальную политику, сегодня действуют его же методами. Более того, отделываются шуточками о снижении тарифов, хотя речь идет о без преувеличения жизненно важном для каждого украинца вопросе», — подчеркнули в «Оппозиционной платформе — За жизнь».