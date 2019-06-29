Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20, отвечая на вопрос журналиста о просьбе Зеленского вернуть моряков, и позиции главы украинского МИДа, фактически сорвавшего этот процесс, заявил: «Мы спокойно, в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям которые задержаны на Украине, здесь кроме моряков этих есть… Они просто исполняли приказ и все. Мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон, поэтому нужно спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться», - сказал Владимир Путин, добавив, что освобождения продолжают идти.

«Вот совсем недавно мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука четырех человек отпустили в ЛНР-ДНР. Ну вот – хороший пример работы прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат налицо. Вот если так нынешняя власть будет выстраивать работу на этом направлении, конечно, мы много можем добиться», - подчеркнул российский президент.