Заявление «Радио Свобода» о том, что «пресс-служба Медведчука не пустила в аэропорт журналистов «Радио Свобода» на передачу пленных», — это дешевая провокация, направленная на попытку создать негативный информационный фон вокруг освобождения украинцев. Об этом заявил Олег Бабанин, пресс-секретарь Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

Он отметил, что передачу удерживаемых лиц освещали крупнейшие СМИ Украины, Беларуси и России, международные информационные агентства, в том числе Рейтер и Ассошиэйтед Пресс, и их представители могут дать независимую оценку действиям пресс-службы Виктора Медведчука и тем усилиям, которые прилагались для помощи в организации их эффективной работы.

«Лично я задолго до начала мероприятия находился в аэропорту Минска, общался с журналистами как перед постом охраны, так и за ним, и ко мне не обращался ни один журналист, который идентифицировал бы себя как представитель «Радио Свобода». Также я не вел телефонных разговоров с журналистами «Радио Свобода». Позже, уже в аэропорту города Киев, журналисты этой организации не задавали никаких вопросов по этому поводу, несмотря то, что я там находился и был доступен для прессы», — сообщил Бабанин.

Он напомнил, что в 2016 году радио Free Europe переврало слова Виктора Медведчука, организовав информационную провокацию. «Считаю заявление журналистов «Радио Свобода» дешевой провокацией, направленной на собственный пиар и попытку создать негативный информационный фон вокруг освобождения украинцев», — заявил Бабанин.