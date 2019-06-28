Четырех освобожденных из плена граждан Украины, которых отпустили боевики ОРДЛО сегодня, 28 июня, доставили в Минск, сообщает 112 Украина.

«Граждане Украины, которые содержались в Донецке и в Луганске, я думаю, фотографии уже известны, вы демонстрировали это в течение вчерашнего, сегодняшнего дня, я хочу их всех представить. Попытаюсь это сделать по памяти. Яков Веремейчик, Михеев Эдуард, Максим Горяинов и Дмитрий Великий. Вот, они все четверо, мне передали документы по поводу их освобождения и их паспорта, украинские паспорта, по которым они, естественно, вылетят сегодня из Минска и прибудут в Киев», - заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

Он также уточнил, что самолет, на котором освобожденные пленные отправятся в Киев, уже ждет в аэропорту.

Напомним, 27 июня главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырех удерживаемых украинцев.