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В ходе прямой линии президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обсуждает с украинским политиком Виктором Медведчуком вопрос об освобождении удерживаемых лиц. Об этом пишет ведущее пакистанской издание Urdu Point.

«Мы должны подумать о том, как будет определяться судьба тех людей, которые нам небезразличны, в том числе граждан Российской Федерации, которые находятся в аналогичной ситуации в Украине», — сказал Путин, отвечая на вопрос, обращался ли к нему председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук по вопросу украинских заключенных в России во время своего недавнего визита в Москву», — пишет Urdu Point.

Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин подтвердил, что Виктор Медведчук продолжает заниматься вопросами освобождения удерживаемых лиц. Путин напомнил, что на недавней встрече с Медведчуком поднимался вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента недалеко от Керченского пролива.

«Во-первых, эти вопросы никогда не исчезают из нашего поля зрения. Особенно это касается проблем людей, оказавшихся в местах лишения свободы либо в каких-то подобных местах, не лучше, чем тюрьма. И действительно, Виктор Владимирович Медведчук этим занимался — и по просьбе бывшего президента Украины господина Порошенко, и самостоятельно. Но началось все по просьбе президента Порошенко. Но действительно, Виктор Владимирович все это близко к сердцу принимает, все эти проблемы», — подчеркнул Путин.
ForUm

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