Виктор Медведчук организовал первое за полтора года освобождение украинцев, в то время как президент Украины Зеленский и его команда за месяц работы даже не начали заниматься этим вопросом. Об этом пишет политолог Игорь Вальский в своей статье на 112 Украина.

«Домой вернутся четыре узника, которые удерживались в «ЛДНР». В Минске глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» рассказал, что убедил глав непризнанных республик пойти на этот односторонний шаг, чтобы подтолкнуть официальные власти Украины к действиям по мирному урегулированию конфликта. Одна из ключевых задач, выполнения которой украинцы ожидают от президента Владимира Зеленского, — возвращение домой удерживаемых в ОРДЛО и России граждан нашей страны. Таковых немало. По оценке представителя отдела обеспечения деятельности уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталии Зарецкой, в Российской Федерации и отдельных районах Донецкой и Луганской областей находятся 120 пленных украинцев. Их надо вернуть домой, и это не обсуждается», — пишет политолог.

При этом он отметил, что ни предыдущая власть, в лице Порошенко, ни нынешняя, в лице Зеленского, не знают, как это сделать, или не хотят. «При Порошенко член ТКГ Ирина Геращенко неоднократно повторяла, что вина в срыве обменов лежит полностью на России. В то же время председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который ранее был членом ТКГ, а сейчас по своей инициативе занимается освобождением пленных украинцев, уверен: если бы власти Украины захотели, то организовать обмен пленными можно было бы за несколько дней», — сообщил Вальский.

Он напомнил, что последний обмен между Киевом и ОРДЛО прошел еще в конце декабря 2017 года, его также организовал Медведчук. «Сегодня можно осуществить и второй этап, но Киев не идет на сделку «всех на всех», которая была согласована еще в конце 2017 года. Из-за этого вопрос обмена зашел в тупик. И пока, кажется, что Зеленский и его команда за месяц своей работы даже не начали заниматься этим вопросом… Пока украинский президент медлит и ведет «фейсбук-дипломатию» по поводу освобождения пленных моряков, украинцы продолжают страдать в плену. Несмотря на предвыборные заявления, мол, «готов разговаривать хоть с Путиным ради Украины и украинцев», на деле Зеленский оказался не таким смелым. Но это не значит, что работа в этом направлении не ведется», — отметил политолог.

В частности, Виктор Медведчук, который не увидел перспектив в работе по освобождению украинцев от имени государства, продолжил это делать по поручению руководства партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По словам Медведчука, речь идет не об обмене, а об освобождении.

«Сегодня есть первый практический результат. Четверо граждан Украины вернутся из плена в ОРДЛО домой. В Минске Медведчук провел переговоры с главами непризнанных «ЛНР» и «ДНР» Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным, результатом которых станет освобождение четырех пленных, трое из которых — украинские военные», — отметил Вальский.

В частности, домой вернутся: военнослужащий Дмитрий Великий, который попал в плен 11 сентября 2016 года; военнослужащий Яков Веремейчик, которого взяли в плен 25 мая 2018 года; военнослужащий Максим Горяинов, старшина 53-й ОМБР, который попал в плен 25 мая 2019 года; Эдуард Михеев, который находится в плену с 16 октября 2017 года. Все они будут переданы украинской стороне 28 июня.

«Медведчук в Минске еще раз акцентировал, что вопрос обмена между Киевом, Донецком и Луганском можно было бы решить давно, но Украина не хочет менять всех на всех установленных. Зеленский обещал вернуть «наших ребят домой». Правда, уже более месяца он президент, но никаких шагов в этом направлении не было и нет. Медведчук показал всей стране, что это на самом деле реально. Реально, если действовать. И украинцы должны требовать от руководства страны выполнить обещание и вернуть домой пленных. Ведь вслед за обменом пленными можно разговаривать с Луганском и Донецком об окончании военных действий и постепенной реинтеграции ОРДЛО в Украину. А это важнейшая задача для страны», — заключил Игорь Вальский.