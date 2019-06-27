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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что несколько месяцев вел переговоры об освобождении украинцев с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником.

«27 июня — ровно полтора года, как был последний обмен, то есть взаимное освобождение 27 декабря 2017 года. Сегодня ровно полтора года», —  напомнил Медведчук. Он отметил, что сегодня после переговоров в СМИ оглашено об освобождении четырех граждан Украины (среди них — трое военнослужащих, которые привлекались к ответственности). «Завтра они будут переданы в Минске мне как представителю Украины и, естественно, попадут домой. Я надеюсь, что это все завтра завершится для этих четверых», — сказал Медведчук в эфире «Россия-1».

Он выразил надежду, что будут освобождены также сотни удерживаемых лиц по обе стороны линии соприкосновения — как в Украине, так и в Донецке и Луганске. «А это возможно только в результате проведения обмена "всех установленных на всех установленных"», — уточнил политик. По словам Медведчука, если бы у президента Украины Владимира Зеленского была политическая воля, провести освобождение можно было бы уже в ближайшее время.

«Потому что, если бы у него была политическая воля провести такой обмен — "всех установленных на всех установленных лиц", то это можно было бы сделать за считанные дни. Согласовать списки, представить людей и произвести этот обмен. Я считаю, это его святой долг. Долг как человека, за которого проголосовало такое количество людей. И кстати, основу этих голосов получил на Юго-Востоке, который особенно ощущает вопросы боевых действий, вопросы необходимости мира и прекращения того, что сегодня представляет собой продолжение этих боевых действий. Поэтому в данной ситуации это зависит от его политической воли, и такая воля должна быть проявлена», — подчеркнул политик.

Напомним, сегодня в Минске Виктор Медведчук провел переговоры с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об одностороннем освобождении 4 украинцев: Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева и Максима Горяинова.
ForUm

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