Виктор Медведчук и партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» выступают с системной критикой новой власти во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Петр Олещук.

«Они сейчас занимают очень оппозиционную позицию по отношению к новоизбранному президенту. У них свои подходы, свое видение. Многочисленные достаточно критические заявления со стороны лидеров этой политической силы», - заявил политолог.

В качестве примера Олещук привел программное интервью Виктора Медведчука для BBC.

«Например, Медведчук недавно давал интервью BBC, где говорил о необходимости переговоров с РФ, с непризнанными республиками», - акцентировал политический эксперт.

«В частности, по вопросу обмена пленными, что к этому вопросу нужно подходить по-другому. В первую очередь, апеллировать к соответствующему «Минскому процессу», потому что есть несколько групп пленных и заложников. И далеко не все они подпадают под «Минский процесс». Что надо проводить переговоры уже сейчас, готовить соответствующую базу. Это достаточно системная критика», - пояснил политолог.

Петр Олещук подчеркнул, что партия Медведчука идет на выборы как «партия мира», потому что является единственной политической силой, которая предлагает мирное решение конфликта на Донбассе, в то время как все остальные выступают за военную эскалацию.

«Потому что, повторяю, будет оппозиция одна - будет оппозиция «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко-Медведчука-Рабиновича. Кстати, они уже сейчас соответствующим образом себя ассоциируют. Они отличаются, потому что они уже сейчас позиционируют себя как «партия мира». Мы - «партия мира», потому что мы за переговоры с непризнанными республиками, а все остальные за дальнейшую военную эскалацию. Сразу видно линию разграничения», - резюмировал политолог Петр Олещук.